مع إنجي علاء.. يوسف الشريف يتألق من كواليس مسلسل النهاية ..شاهد

نشر الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور برفقة زوجته إنجي علاء من كواليس تصوير مسلسل النهاية.





وانهالت عليه تعليقات متابعيه، وكان منها "‏‎‎أنضف واحد فى الوسط الفنى عم الناس" و "‏‎‎ربنا يخليكم لبعض ومن نجاح لنجاح بحب الراجل اللي بيكون مؤمن بالست بتاعته" و "‏‎‎طب هو فيه كده ربنا يحميكم لبعض بحبكم جدا ي مبدعين".



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وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



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مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.

