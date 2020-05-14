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فن

مسلسل النهاية الحلقة 20.. عمرو عبد الجليل يقتل الروبوت ويوسف الشريف يحل اللغز

الخميس 14/مايو/2020 - 04:37 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
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أحمد إبراهيم
شهد مسلسل "النهاية" الحلقة 20 تطورا جديدا فى الأحداث حيث قتل الروبوت زين الحرامى مراد محروقى "محمد لطفى" بعد أن سرق منه العقول التى جمعها الروبوت من أجل تصنيع جيش جديد من الإنسان الآلى.
ويستطيع الريس عزيز "عمرو عبد الجليل" والذى كشف عن شخصية كونه ينتمى أيضا إلى عالم الروبوتات – قتل الروبوت زين من أجل التخلص منه حتى لا يتسبب فى قتل مزيد من البشر خاصة أنه الوحيد الذى يعرف كيف يقضى عليه. 

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أما صباح "سهر الصايغ" تحاول ان تنقذ الروبوت زين من القتل وتهرب به بعد ضربه بالرصاص وتتجه به إلى مكان آخر بعيدا عن أعين الأمن. 

بينما يستطيع المهندس زين "يوسف الشريف الوصول الى حل اللغز الخاص بمقتل ارسلان "احمد مجدى". 

يذكر أن مسلسل "النهاية" يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.  
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