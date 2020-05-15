ورد المسلسل..بسمة وهبة تشارك بصورة مع محمد سامي وأطفال مسلسل البرنس.. شاهد

شاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بصورة جديدة لها مع المخرج محمد سامي وأطفال مسلسل البرنس من حلقت برنامجها "كل يوم" والتي أذيعت أمس على قناة أون إي.

وعلقت بسمة وهبة على الصورة التي ظهرت بها مع المخرج محمد سامي وأطفال مسلسل البرنس قائلة "ورد وفل وياسمين المسلسل".



إقرأ أيضًا :



محمد سامى يكشف سر فكرته لـ مسلسل البرنس وتحريضه لـ محمد رمضان على المشهد .

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "منورين" و "حلقة جميلة جدا" و "حلوين اوي" و "شبهة بعض ".



ويقوم محمد سامي بإخراج مسلسل البرنس، من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

