أمين المشروعات الصغيرة بمستقبل وطن يشيد بأداء الدولة في أزمة كورونا

أشاد أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب " مستقبل وطن " بالجيزة، م. أحمد العدل، بأداء الدولة حيال أزمة كورونا، والإجراءات المسؤولة التي أقرتها، واهتمامها بتأمين كافة المرافق لتجاوز هذه أزمة.





كما تقدم العدل بالشكر إلى القطاع الصحي وجيش مصر الأبيض وجهاز الشرطة، ورجال الجيش وجميع مؤسسات الدولة، على ما يبذلونه لخدمة المواطنين في أزمة كورونا ، ومرونتهم في التعامل مع المواطنين مع حفاظهم على قواعد الحذر.









وتوجه أمين مشروعات مستقبل وطن، بالشكر أيضا إلى القائمين على وزارة الصحة وعلى كل القطاع الصحي في مصر، على ما يقدمونه للشعب، وتعرضهم للمخاطر من أجل الحفاظ على أرواح الناس، وتخطي الأزمة بسلام.



