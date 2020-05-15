ميسي: كيكي سيتين أساء فهمي.. ولا أعلم شيئا عن مفاوضات برشلونة مع مارتينيز





وكان ميسي قال في تصريحات صحفية، أن برشلونة ليس مؤهلا للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.









وقال ميسي في تصريحات لصحيفة " موندو ديبورتيفو":" ربما فهم كيكي سيتين تصريحاتي بشكل خاطئ، كنت أقصد أن أداء برشلونة الذي كان عليه قبل فترة التوقف ليس كافيا للفوز بدوري الأبطال، ويجب علينا التحسن".





وأضاف:" نحن قادرين علي تحقيق دوري أبطال أوروبا، لكن ليس بطريقة اللعب التي كنا نلعب بها قبل فترة التوقف، علينا أن نطور من مستوانا".





وعن إمكانية انضمام لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان إلى برشلونة، أوضح ميسي:" بصراحة لا أعلم إذا كانت هناك مفاوضات من جانب برشلونة معه أم لا، لكنه مهاجم قوي، يرواغ بشكل جيد، ويمتلك قدرة عالية على تسجيل الأهداف".





وأكمل:" هناك أشخاص مسؤولين عن التعاقدات، ويجب أن يتم اتخاذ قرارات صحيحة، لتدعيم الفريق، خلال الموسم المقبل".