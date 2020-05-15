AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي: كيكي سيتين أساء فهمي.. ولا أعلم شيئا عن مفاوضات برشلونة مع مارتينيز

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:12 ص
ميسي وكيكي سيتين
ميسي وكيكي سيتين
Advertisements
محمد السعيد
أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، أن مدربه كيكي سيتين أساء فهم، بشأن تصريحه حول فرص البلوجرانا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وكان ميسي قال في تصريحات صحفية، أن برشلونة ليس مؤهلا للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.


وقال ميسي في تصريحات لصحيفة " موندو ديبورتيفو":" ربما فهم كيكي سيتين تصريحاتي بشكل خاطئ، كنت أقصد أن أداء برشلونة الذي كان عليه قبل فترة التوقف ليس كافيا للفوز بدوري الأبطال، ويجب علينا التحسن".

وأضاف:" نحن قادرين علي تحقيق دوري أبطال أوروبا، لكن ليس بطريقة اللعب التي كنا نلعب بها قبل فترة التوقف، علينا أن نطور من مستوانا".

وعن إمكانية انضمام لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان إلى برشلونة، أوضح ميسي:" بصراحة لا أعلم إذا كانت هناك مفاوضات من جانب برشلونة معه أم لا، لكنه مهاجم قوي، يرواغ بشكل جيد، ويمتلك قدرة عالية على تسجيل الأهداف".

وأكمل:" هناك أشخاص مسؤولين عن التعاقدات، ويجب أن يتم اتخاذ قرارات صحيحة، لتدعيم الفريق، خلال الموسم المقبل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب 5 دقائق.. سواريز يكشف سر الإطاحة بـ فالفيردي

مدرب هولندا يؤمن منصب كيكي سيتين في برشلونة

المدير الفنى لبرشلونة: أزمتى مع ليونيل ميسى من صنع الإعلام.. تفاصيل

كيكي سيتين يحسم مصير ميسي مع برشلونة

كيكي سيتين يرحب بعودة نيمار إلى برشلونة

سيتين: أثق في استمرار ميسي مع برشلونة

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه.. شاهد

الهروب إلى الموت.. حكاية شاب قتله الطقس الحار بالدقهلية

طرح شقق جاهزة للتسليم بالإعلان 13 بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ 10 محافظات.. تفاصيل كاملة

بدون مقابل.. غواص وأبناؤه يتطوعون لانتشال الغرقى .. تفاصيل

صلاة التسابيح.. 300 تسبيحة تؤدى بهذه الطريقة

حل مشكلة الثبات في هيونداي فيرنا hyundai verna وسبب تسميتها بـ النعش الطائر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم بلا رحمة تتخلى عن طفلتها بعد لحظات من الولادة.. والعناية الإلهية تنقذها

عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

مراهقة تتسبب في مصرع والدها خلال درس لتعليم القيادة.. تعرف على التفاصيل