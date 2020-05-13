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رياضة

مدرب ليفربول: ميسي يجعل الأمور سهلة.. وكريستيانو لاعب مثالي

الأربعاء 13/مايو/2020 - 01:24 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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عبدالله هشام
كشف الالمانى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن الافضلية في طريقة لعب الارجنتيني ليونيل ميسي عن البرتغالي كريستاينو رونالدو . 

وفي تصريحات نشرتها صحيفة ميرور ، قال كلوب : رونالدو وميسي رائعان وقادران علي صناعة الفارق دائما ويكون من الصعب للغاية الدفاع عن المرمي اذا واجهتهما . 


وأكمل مدرب ليفربول: اذا كان علي اختيار الأفضل بينهما سأختار ميسي ولكن رونالدو ايضا لاعب قوي ولديه العديد من المميزات وأكن له احتراما كبيرا وغير محدود. 

واضاف:  "رونالدو لاعب كرة قدم مثالي يمتلك قامة قوية ويستطيع القفز عاليا ويركض سريعا ويتعامل مع الكرة بشكل مذهل ومحترف لايصدق اذا تخيلت لاعب كرة قدم مثالى فسيكون كريستاينو رونالدو . 

وأردف : ميسي يجعل كل الأمور سهلة وبسيطه ولاتحتاج لتعقيد لذلك يعجبني وذلك لا يقلل من رونالدو فهو أيضا لاعب رائع. 

وأختتم يورجن كلوب تصريحاته قائلا : الجميع يشاهد رونالدو وميسي بكل تأكيد هما الأفضل في العالم في الوقت الحالي انهما يقدمان اداء مذهلا في ارض الملعب .
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