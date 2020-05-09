لاعب ليفربول: ندمان على ما فعلته مع ميسي.. كنت أواجه الجحيم

الأشياء التي يفعلها بقدميه مخيفة، عليك أن تخمن في بعض الأحيان لتتمكن من الدفاع".

هذا شيء به قليل من الاحترام لأفضل لاعب على الإطلاق، لقد كان كلانا على الأرض، وأنا نادم على ما

".