لاعب ليفربول: ندمان على ما فعلته مع ميسي.. كنت أواجه الجحيم

أكد أندي روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول الإنجليزي، أنه يأسف عما حدث في العام الماضي بينه وبين ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في المباراة الشهيرة التي جمعت الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وكان برشلونة فاز في لقاء الذهاب على ليفربول (3-0)، وسجل ميسي هدفين، وفي الإياب، عاد الريدز وفازوا (4-0) ليحسموا التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.
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وقال روبرتسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "في كامب نو ظننت أنني تعاملت معه بقدر ما استطعت، لكنه سجل هدفين، وكل ما يتحدث عنه الجميع هو ميسي!".
وأضاف: "عندما تختبر نفسك ضد الأفضل تريد الظهور بشكل جيد، ميسي أفضل لاعب لعب على الإطلاق في رأيي، والمواجهة مباشرة معه تكون صعبة".
وأكمل: "ولكن أعتقد أن ميسي تجاوز الأمر بالمرور من قبل اثنين من لاعبي خط الوسط لدينا في وقت مبكر في ملعب كامب نو، وكان يركض في وجهي مباشرة وكنت أحدث نفسي، يا إلهي هذا الرجل جاد، يا للجحيم، إنه قادم إلي الآن! ، الأشياء التي يفعلها بقدميه مخيفة، عليك أن تخمن في بعض الأحيان لتتمكن من الدفاع".
واسترسل: "أتذكر أن ميسي كان يلعب إلى جوار خط التماس في مرحلة ما، وفكرت في الحال إنه يريد إيصال الكرة إلى هنا، لا بأس لا توجد مشكلة، لكنه قام بمراوغة غير متوقعة وحدثت نفسي قائلًا لا يمكن لأي إنسان آخر أن يفعل ذلك".
بالعودة إلى أنفيلد، التقطت الكاميرات روبرتسون وهو يضع يده على رأس ميسي في المراحل الافتتاحية من مباراة الإياب، والتي فاز بها ليفربول (4-0) حيث حصلوا في النهاية على لقب دوري أبطال أوروبا.
وأوضح: أنا وفابينيو كنا نتعقبه مرة أخرى، وانتهى الأمر بنا على الأرض، ونعم أنا فقط وضعت يدي على شعره، لم يكن سعيدًا لكن هذا بالتأكيد شيء لن أكرره مجددًا ، هذا شيء به قليل من الاحترام لأفضل لاعب على الإطلاق، لقد كان كلانا على الأرض، وأنا نادم على ما فعلته مع ميسي".