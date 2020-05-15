النشرة المرورية الصباحية.. حالة شوارع وميادين الجيزة

ميدان الجيزة انسياب تام في الحركة المرورية حتى جامعة القاهرة في القادم والمتجه، وكذلك حركة السير حتى ميدان النهضة وكوبري الجامعة. شهدت شوارع وميادين الجيزة سيولة مرورية تامة على أغلب الأنحاء، حيث يشهد





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تستقر الحالة المرورية على محور صفط اللبن بالاتجاهين القادم والمتجه من الطريق الدائري حتى جامعة القاهرة".





كما تستقر الحالة المرورية داخل شارعي الهزم وفيصل بالاتجاهين بدون اي مؤثرات على الحركة المرورية.





وكذلك يشهد شارع جامعة الدول العربية سيولة مرورية تامة على أغلب الانحاء مع انسياب الحركة المرورية داخل شارع البطل أحمد عبدالغزيز وشارع التحرير في الدقي.





ويشهد كورنيش النيل سيولة مرورية تامة؛ حيث تستقر الحركة من مناطق البحر الأعظم، حتى كويري عباس، وكذا مناطق العجوزة حتى كوبري ٦ أكتوبر ثم الكيت كات وصولا لمناطق إمبابة.



