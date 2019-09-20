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حوادث

محور الموت.. مرور الجيزة: رادارات ومطبات أعلى صفط اللبن

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
محور صفط اللبن
محور صفط اللبن
ندي حمودة - أحمد مهدي
أجرت إدارة مرور الجيزة عددًا من التعديلات الحديثة بمحور صفط اللبن بعد حادث سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وقامت إدارة مرور الجيزة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة بتركيب رادار في الاتجاهين القادم والمتجه لمراقبة سرعة السيارات والحد من سرعة السائقين خاصة قائدي الميكروباص الذين تسببت سرعتهم في وقوع العديد من الحوادث والسقوط من أعلي الكوبري.

ومن ضمن الإجراءات أيضا للحد من الحوادث تم تركيب مطبات هوائية ومهدئات سرعة لإجبار السائقين على السير بسرعة مناسبة ومنع السرعات الزائدة أثناء الدوران أعلى المحور لمنع سقوط السيارات في حين يتم استكمال أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق بالاتجاهين.

وأشارت مصادر أمنية إلي أنه خلال الساعات القادمة سيتم تطبيق نظام وخطة جديدة لإحكام السيطرة على تلك المنطقة تماما والقضاء على الحوادث بها وسيتم من خلال المتابعة الجيدة من رجال المرور للسيطرة عليها.

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