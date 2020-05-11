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حوادث

أماكن الزحمة.. النشرة المرورية الصباحية على الطريق الدائري وشوارع القاهرة والجيزة

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:39 ص
شوارع القاهرة والجيزة
شوارع القاهرة والجيزة
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أحمد مهدي
شرحت مصادر أمنية الحالة المرورية على الطريق الدائري، وفي شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الإثنين.

وقالت المصدر، إنه ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو القادم من مناطق كرداسة وحتى الطريق الدائري، وكذلك كثافات مرورية مرتفعة على محور صفط اللبن في القادم من الطريق الدائري وحتى مناطق جامعة القاهرة.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية من محور المريوطية وحتى أعلى مناطق الكونيسة، والقادم من مؤسسة الزكاة حتى مخرج طريق الإسماعيلية الصحراوي، ومخرج طريق الإسكندرية الزراعي في القادم من المرج، وأعلى مناطق إمبابة باتجاه الطريق الزراعي.

كما تظهر كثافات مرورية مرتفعة بمدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي في القادم من الطريق الدائري وحتى منطقة الحرفيين.

ويشهد شارع الدقى كثافات مرورية متوسطة في القادم من مديرية أمن الجيزة وحتى كوبري الدقي المعدني، فيما ترتفع الكثافات في شارع الهرم في القادم من الطالبية وحتى ميدان الجيزة، وكوبري الجيزة من شارع فيصل وحتى أعلى الميدان.

وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على طريق صلاح سالم من مناطق العروبة وحتى دار القوات الجوية، وكثافات مرورية متوسطة من مناطق وزارة القوى العاملة حتى قصر البارون.

فيما يشهد كورنيش النيل كثافات مرورية مرتفعة من مناطق كوبري 15 مايو وماسبيرو حتى ميدان عبدالمنعم رياض، وكذلك مناطق مصر القديمة باتجاه القصر العيني.

ويشهد كوبري 6 أكتوبر كثافات مرورية مرتفعة بالاتجاهين أعلى مناطق غمرة ورمسيس، تستمر حتى أعلى مناطق شارع الجمهورية.

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