بمساحة 90 مترا..تعرف على أماكن شقق الإعلان الــ13 في 10 محافظات

تطرح وزارة الإسكان الإعلان الثالث عشر لشقق محدودى الدخل ضمن مشروع الدولة لإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"بدءا من 7 يونيو المقبل.
وذلك لوحدات سكنية جاهزة التسليم بمساحة 90 مترا "3 غرف وصالة" بـ10 محافظات هى: (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).
وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه سيبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال الفترة من 7/6/2020 : 13/6/2020، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 14/6/2020 : 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، بمناطق (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط، ومناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا.
أما فى محافظة الأقصر فتوجد الوحدات بمناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.