جامعة القاهرة في أسبوع.. إطلاق موقع للتقديم الإلكتروني للتربیة العسكریة.. منح الاعتماد الدولي لفحص الأغذية والمیاه كیمیائیا بكلية الزراعة.. وتوفير سبل الرفاهية للعائدین من الخارج

جامعة القاهرة في أسبوع

-إطلاق موقع للتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية

-مسابقات ثقافية وفنية لطلاب جامعة القاهرة On line

-منح الإعتماد الدولي لمعملين لفحص الأغذية والمياه كيميائيا بكلية الزراعة

-توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج أثناء فترة عزلهم الاحتياطي

نجحت جامعة القاهرة في توفير سبل الراحة والمعيشة العائدين المصريين من الخارج، في المدينة الجامعية، حيث استقبلت 10 أفواج بالورود والترحيب الشخصي من رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، الذي كان يحرص على استقبالهم بنفسه، وهو ما جعل المواطنون العائدين من دولة الكويت تسجيل رسالة شكر له وللرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير الرعاية الصحية لهم في الحجر الصحي بالإضافة إلى سبل الرفاهية لأسرهم.

حيث قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي بإسم جامعة القاهرة، إن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، استقبل الفوج الأول من المصريين العائدين من الكويت لقضاء فترة العزل الاحتياطي بالمدينة الجامعية للطلاب بالجيزة، وتم توفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.

وأوضح الدكتور علم الدين، أن الجامعة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتوفير كبائن تعقيم ذاتي على مداخل المدينة الجامعية، وعيادة طبية، ومجموعة من الأطباء بالكواشف الحرارية، وذلك للإطمئنان على سلامة المقيمين أثناء فترة إقامتهم بالمدينة ولمدة 14 يومًا.

وأكد المتحدث الرسمي بإسم جامعة القاهرة، على أن الدولة والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية من حيث الصيانة الدورية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة، وتوفير كافة التجهيزات الخاصة، مشيرًا إلى أن الدكتور الخشت تفقد خلال جولته صباح اليوم، أعمال الصيانة والتجهيزات ووضع كبائن تعقيم ذاتي على مدخل المدينة.

وأشار المتحدث الرسمي بإسم جامعة القاهرة، إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، كان قد افتتح في وقت سابق، المرحلة الأولى من تجديدات المدن الجامعية والتى شملت مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة الجامعية للطلبة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي.

ومن جانبه، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تركيب شاشات تليفزيون وأطباق دش بغرف المدينة الجامعية بالجيزة المخصصة للعزل الاحتياطي للمصريين العائدين من الخارج، للترفيه عنهم وحتى يتمكنوا من متابعة الأخبار والأحداث المختلفة.

واستقبلت جامعة القاهرة 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، حيث تم إعداد عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ ٢٤ ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية.

واستعانت الجامعة بشركات إضافية لأعمال النظافة بالمدينة الجامعية لتنظيف الغرف والمباني بإستمرار ونقل المخلفات.

ووجه رئيس جامعة القاهرة مطعم المدينة الجامعية ومطعم دار الضيافة لتقديم وجبات الإفطار والسحور للمقيمين خلال فترة العزل الإحتياطي، إلى جانب الإستعانة بمطاعم خارجية للمساعدة في تقديم أفضل خدمة للعائدين وتلبية كل احتياجاتهم، وفتح كافيتريا المدينة بكامل طاقتها.

كما وفرت ألعاب للأطفال المتواجدين مع أسرهم بالمدن الجامعية من العائدين من الخارج والذين يقضون فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدم العاملون بالمدينة الجامعية عددًا من الألعاب للأطفال والتي تنوعت بين عرائس للبنات وألعاب ذكاء للأولاد، فضلًا عن توفير عدد من الألعاب في حدائق المدينة للتسلية وإضافة جو من المرح على الأطفال وفق الاجراءات الاحترازية.

ومن جانبهم، وجه العائدون من الخارج المقيمين في مدينة الطلاب التابعة لجامعة القاهرة، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على حسن استقبالهم وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.

وأشادوا بحسن الاستقبال الذي وجدوه منذ اللحظة الأولى بعد عودتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى.

وعلى الجانب الأخر، أعلنت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عن تنظيم مسابقات أون لاين للطلاب في المجالات الفنية والثقافية المختلفة بجوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال من مجالات المسابقة، وذلك بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أن مسابقات النشاط الفني تشمل مجالات الغناء الفردي، والعزف الفردي، والفن التشكيلي الذي يتضمن تصميم ملصق إعلاني للتوعية بفيروس كورونا أو تصميم كاريكاتير يعبر عما تمر به البلاد لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقات المجالات الثقافية تشمل الشعر (الفصحى والعامية)، والقصة القصيرة، والمقال والبحث العلمي، ويكون الشعر حول موضوع حر لاتقل القصيدة عن 20 بيتًا ولا تزيد على 40 بيتًا في الشعر العمودي ولا تزيد عن 50 سطرًا في شعر التفعيلة، مضيفًا أن القصة القصيرة تكون حول موضوع حر ، والمقال يكون حول الإعلام وإشاعة الأمل، وتدور موضوعات البحث العلمي حول "الفيروسات المستجدة التي تصيب الإنسان - الأزمة والحل".

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى قيام الجامعة بتخصيص جوائز مالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث في كل مجال، حيث يحصل الطالب الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه، والطالب الفائز بالمركز الثاني مبلغ 1500 جنيه والطالب الفائز بالمركز الثالث 1000 جنيه.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حددت عدة شروط عامة للاشتراك في المسابقات المطروحة تتمثل في كتابة الأعمال على الكمبيوتر، وضرورة سلامة اللغة والبناء في الأعمال الأدبية والبحث العلمي، مؤكدة أن آخر موعد لإستلام الأعمال يوم اخر شهر رمضان 2020 على الإيميل التالي: [email protected].

وفي السياق العلمي، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المجلس الوطني للاعتماد إيجاك EGAC - التابع لوزارة التجارة والصناعة - أعلن منح الاعتماد الدولي لمعامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، حيث تم اعتماد معملين لفحص الأغذية والمياه كيميائيا بالكلية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه بعد اعتماد المعملين أصبح عدد المعامل المعتمدة دوليًا بمجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة، خمس معامل حتى الآن.

من جانبه قال الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، إنه تم منح الاعتماد الدولي لمعامل الكيمياء بمجمع المعامل البحثية في تقدير 4 أنواع من السموم الفطرية (الافلاتوكسين) وهي B1, B2, G1, G2 باستخدام جهاز LC-MS-MS والذي يعتبر من أحدث الأجهزة على مستوى العالم، بالإضافة إلى اعتماد 9 أنواع من العناصر الثقيلة (كروميوم - كادميوم - رصاص - نحاس - نيكل - سيلينيوم - حديد - منجنيز - زنك) على جهاز ICP-OES.

وأشار عميد كلية الزراعة، إلى أن الأغذية قد تصاب بأنواع مختلفة من العفن الذي يفرز المواد العضوية التي غالبا قد تكون سامة للإنسان والحيوان وتسمى السموم الفطرية والتي تتكون بسبب سوء التخزين في أجواء مناخية حارة ومعدلات رطوبة مرتفعة في منتجات عدة.

وفي سياق متصل، أطلقت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، موقعا إلكترونيًا خاصا بالتقدم الإلكتروني للتربية العسكرية وذلك تسهيلًا على الطلاب في تأدية الخدمة كونها ضرورة إلزامية للتخرج، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي بجامعة القاهرة واستعدادات الجامعة لمواجهة الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا المستجد، علي أن يتم بدء التسجيل الالكتروني حتي 18 مايو المقبل.

وقال رئيس الجامعة، إنه تم ربط الموقع بقاعدة البيانات المركزية للجامعة لضمان دقة بيانات الطلاب المسجلين بالدورات التدريبية في التربية العسكرية حيث يتم كتابتها اليًا من قاعدة البيانات، بما يؤدي لتكام

ل ملف الطالب الالكتروني بالجامعة.

ويشمل الموقع الإلكتروني (http://miltraining.cu.edu.eg) ، خدمة التسجيل الإلكتروني للطلاب في الدورات المتاحة في التربية العسكرية، و إمكانية معرفة كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالأبحاث المطلوبة وكيفية كتابتها وآليه تسليمها، و القدرة على طباعة إستمارة التسجيل الخاصة بالطالب والتي تم استكمالها من خلال البيانات المسجلة للطالب في قاعدة البيانات المركزية بالجامعة.

واشارت الجامعة إلي إمكانية تحميل المحاضرات المتاحة إلكترونيًا للطلاب والتي تم إتاحتها ورفعها بواسطة إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة،فضلا عن إمكانية إرسال استفسارات الطالب الخاصة بالتربية العسكرية عن طريق الموقع الالكتروني.

ويتيح الموقع لإدارة التربية العسكرية لوحة التحكم والتي تظهر إجمالي عدد الدورات المتاحة وعدد الطلاب المسجلين بجميع الدورات، كما يسمح بإمكانية إضافة التعليمات والإرشادات الخاصة بالتربية العسكرية، ورفع المحاضرات إلكترونيًا وإتاحتها للطلاب، ومراجعة الطلاب الملتحقين بكل دورة تدريبية مع إمكانية الحذف، وفتح وإغلاق فترات الدورات الخاصة بالتربية العسكرية، بالإضافة إلي إمكانية تسجيل نتيجة التربية العسكرية للطلاب المقيدين بالدورات التدريبية، مع إمكانية إصدار نتيجة التربية العسكرية مجمعة لطلاب كل كلية على حدى وإصدار استمارات النجاح الخاصة بكل طالب على حدى.

ويسجل الطالب خلال الموقع الجديد من خلال بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنيه الجامعة أو صورة إذن دفع الرسوم الدراسية، ورفع 2 صورة شخصية.