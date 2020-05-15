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توك شو

رحاب الجمل تبكي على الهواء بسبب مشهد طفلة البرنس.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:05 ص
الفنانة رحاب الجمل
الفنانة رحاب الجمل
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نورهان رأفت
بكت الفنانة رحاب الجمل علي الهواء، بعد مشاهدتها لقطات من مشهد الطفلة، الذي تسبب في بكاء الملايين في الوطن العربي.

وقالت رحاب الجمل خلال لقاء بـ فضائية إكسترا نيوز، إن المشاعر من الأشياء الجميلة التي يجب أن يتحلى بها الفنان، وهذا المشهد هو من المشاهد التي أوجعت قلب جميع الأمهات.

ولفتت رحاب الجمل إلي أنها أنهارت وصرخت بسبب المشهد، موضحة أنها بسببه كرهت شخصية عبير التي تؤديها، نظرا لدور الشر الكبير الذي لعبته في البرنس.

وأشارت الجمل إلي أن المنظومة القوية لفريق عمل مسلسل البرنس، هي السبب الأساسي في نجاح دورها، قائلة: "لو مكنتش في منظومة قوية عمري مكنت هحقق أي حاجة".

وأوضحت أن المنافسة بين أبطال العمل، كانت مليئة بالحب، والتعاون، فالكل كان حريص على أن يظهر الجميع بشكل محترف.
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