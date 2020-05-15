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توك شو

لأول مرة مشاهد من كواليس تصوير البرنس.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:35 ص
كواليس تصوير البرنس
كواليس تصوير البرنس
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البهي عمرو

قال المخرج و المؤلف محمد سامي، إن كل ممثل له طريقة فى التعامل، وكل فنان لديه أشياء مميزة، مضيفا:" أنا بعرف أشتغل مع النجم محمد رمضان".

وعرضت القناة لأول مرة مشاهد من كواليس تصوير مسلسل البرنس، وتعامل والمخرج محمد سامى مع الفنانين.                                               

وأضاف المؤلف  محمد سامي خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن هناك مجهودا كبيرا يتم فى العمل.

وأشار سامي إلى أنه يجلس الفنان قبل التصوير ويضع بعض اللمسات الخاصة بالعمل.


ولفت إلى أن الفنان لازم يجى اللوكيشن مذاكر زي الطالب اللي رايح الامتحان وكل واحد عارف مسئولياته وبيجى مذاكر.


وأوضح  أن العمل عمل، و الممثل عندما يتعاقد معى يكون من أجل التميز.

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