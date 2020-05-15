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توك شو

محمد سامى يكشف رسائله لمى عمر لحظة كتابته الأعمال

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:59 ص
محمد سامى و مى عمر
محمد سامى و مى عمر
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البهي عمرو

قال المخرج والمؤلف محمد سامي، إن المخرج لا يقوم بعمل شيء بيده، ولكن يتابع مثل الجمهور ويبدع ويقدم للمشاهد أشياء تنال إعجابه فى الأول.



وأضاف  سامي خلال حواره ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "اكسترا"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إن مسلسل البرنس قام بكتابته بعد متابعة وحب لـ قصة سيدنا يوسف عليه السلام  ".



وأشار  إلى أنه هو المؤلف والمخرج و السيناريست
لـ مسلسل البرنس بطولة النجم محمد رمضان ".



ولفت إلى أن الشخص الذى يؤلف ويخرج ويقوم بكل شيء يستطيع ترجمة ذلك لإخراج العمل بإحساس مختلف.



وتابع محمد سامى : " لما بكتب عمل بقول لزوجتى مى عمر ..ايدى وجعتنى مش رأسي، وخطى وحش.. بس بحب اكتب كل حاجة مرة واحدة".

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