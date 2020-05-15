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اقتصاد

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر، يرافقه مسئولو الهيئة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعين، والتأكد من اتخاذ التدابير الإحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، في اطار المتابعة الدائمة من قيادات الهيئة للمشروعات الجارى تنفيذها.


واستهل المهندس جمال طلعت، جولته بتفقد الاعمال الجارى تنفيذها واللمسات الاخيرة لميدان التحرير بعد تركيب المسلة والكباش الأربعة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية.

كما تفقد المهندس جمال طلعت، الأعمال الجارى تنفيذها بممشى أهل مصر بمرحلته الأولى على كورنيش النيل بامتداد ٢ كم بدءا من كوبرى ١٥ مايو وانتهاء بكوبرى امبابة، حيث من المتوقع الانتهاء من  الأعمال خلال شهر يوليو المقبل ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى بممشى اهل مصر على كورنيش النيل.
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر
مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعى تطوير ميدان التحرير وممشى أهل مصر
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