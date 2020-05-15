استمرار أعمال وحملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت والمنازل بمدن ومراكز المحافظة





تشهد محافظة البحيرة حملات يومية لرش وتطهير وتعقيم الشوارع والقرى والمدن إطار التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره





أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وإستغلال خلو الشوارع من المارة بإمتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الإنتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة فى إطار ذلك عدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيق إدارة البيئة بالمحافظة وأسفرت عن رش وتعقيم وتطهير المصالح الحكومية و شوارع وميادين وواجهات المحال والمنازل بالدلنجات والشوارع والمنازل بقريه النجيله وقريه بيبان بكوم حمادة





وتم رش قرية حمادة سرحان التابعة لقرية فيشا باستخدام المطهرات اللازمة و الملابس الواقية و مواتير رش من الادارة البيطرية بالمحمودية ،ومنطقة صلاح الدين ومجلس الدوله والبريد المصرى بمدينة دمنهور كما تم الرش والتطهير بنطاق عزبة سليم بشرنوب و مديرية الطب البيطرى والمصالح الحكوميه بقريتى نديبة وحفص





ونفذت كفر الدوار حملة لرش وتطهير وتعقيم شوارع ومنازل الفاخورة بعزبة يوسف بكفر الدوار وتم رش محيط مستشفى ادكو وشوارع جمال عبد الناصر وسعد زغلول و سوق السمك بادكو



