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فن

حماده صاحب صاحبة.. محمد مهران ينشر صورة جديدة مع محمد رمضان عبر إنستجرام

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم محمد مهران عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة له مع النجم محمد رمضان من مسلسل البرنس .

وعلق محمد مهران عليها قائلًا:" حماده صاحب صاحبه #البرنس .. تفتكروا رضوان و حماده هيعملوا ايه ؟".

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مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.


وتدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.


المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.


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