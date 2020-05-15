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مرأة

في اليوم العالمي للأسرة .. كيفية قضاء وقت ممتع في ظل العزل المنزلي

الجمعة 15/مايو/2020 - 01:30 م
اليوم العالمي للأسرة
اليوم العالمي للأسرة
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 15 مايو من كل عام ، اليوم العالمى للأسرة، و يختلف الأحتفال هذا العام باليوم العالمى للأسرة فى ظل أنتشار فيروس كورونا الذى أجبر الكثير من الأشخاص على عدم الخروج والسفر و الاستمتاع مع الأسرة بالتنزه.

لذا قدمت المستشارة التربوية أمنية عادل، مجموعة من النصائح لقضاء اليوم العالمى للأسرة فى ظل العزل المنزلي بطرق مختلفة و مفيدة لكى و لأبنائك أيضا..

اقرا إيضا ..

-ساعدي اولادك علي مشاركتك في أعمال النظافة بعمل جدول نظافة لكل مكان بالبيت و كل فرد من أفراد الاسرة أوكلي له مهمة تولي تنظفه.
- بث روح  التفاؤل و الأمل  بين أفرد الأسرة .
-اجعلي أوقات الصلوات تكون جماعية بين أفراد اسرتك و يعقبها اجتماع اسري صغير تتجاذبون فيه أطراف الحديث المتنوع بين قصة و طرفة و يكون هذا الاجتماع مصدر للتأمل فيما يحدث بينكم.
- نظمي وقت ليدرس اولادك ساعة أو ساعتين  لأن ترك الاستذكار سيؤثر علي مستوي اولادك العام القادم  بالسلب ان لم تهتمي.
- اهتمي بغرس القيم و المعلومات. 
- من المهم الاستفادة من هذه الفترة بمشاركة الجميع و بث روح التعاون في كل شيء. 
-مشاركة الأبناء في عمل الأطعمة كالسلطة و ارشادهم ان الطعام الصحي هذه الأيام ضرورة لتقوية جهاز المناعة .
- شاركي اولادك في الأنشطة التي يحبونها كالرسم و القرأة و الأعمال الفنية بالقص و اللصق.

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