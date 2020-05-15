في اليوم العالمي للأسرة .. كيفية قضاء وقت ممتع في ظل العزل المنزلي

يصادف اليوم 15 مايو من كل عام ، اليوم العالمى للأسرة، و يختلف الأحتفال هذا العام باليوم العالمى للأسرة فى ظل أنتشار فيروس كورونا الذى أجبر الكثير من الأشخاص على عدم الخروج والسفر و الاستمتاع مع الأسرة بالتنزه.





لذا قدمت المستشارة التربوية أمنية عادل، مجموعة من النصائح لقضاء اليوم العالمى للأسرة فى ظل العزل المنزلي بطرق مختلفة و مفيدة لكى و لأبنائك أيضا..





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-ساعدي اولادك علي مشاركتك في أعمال النظافة بعمل جدول نظافة لكل مكان بالبيت و كل فرد من أفراد الاسرة أوكلي له مهمة تولي تنظفه.

- بث روح التفاؤل و الأمل بين أفرد الأسرة .

-اجعلي أوقات الصلوات تكون جماعية بين أفراد اسرتك و يعقبها اجتماع اسري صغير تتجاذبون فيه أطراف الحديث المتنوع بين قصة و طرفة و يكون هذا الاجتماع مصدر للتأمل فيما يحدث بينكم.

- نظمي وقت ليدرس اولادك ساعة أو ساعتين لأن ترك الاستذكار سيؤثر علي مستوي اولادك العام القادم بالسلب ان لم تهتمي.

- اهتمي بغرس القيم و المعلومات.

- من المهم الاستفادة من هذه الفترة بمشاركة الجميع و بث روح التعاون في كل شيء.

-مشاركة الأبناء في عمل الأطعمة كالسلطة و ارشادهم ان الطعام الصحي هذه الأيام ضرورة لتقوية جهاز المناعة .

- شاركي اولادك في الأنشطة التي يحبونها كالرسم و القرأة و الأعمال الفنية بالقص و اللصق.