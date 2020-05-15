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رياضة

أول ظهور لـ محمد النني بعد إصابة 8 لاعبين بـ كورونا في بشكتاش ..فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:00 م
محمد النني
محمد النني
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عبدالله هشام
ظهر محمد النني المحترف المصري في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي والمعار إلى فريق بشكتاش التركي عقب اصابة 9 من لاعبي الفريق التركي بفيروس كورونا كوفيد 19 . 

ونشر النني فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يقرأ القرآن 


وكان نادي بشكتاش التركي أعلن اصابة 8 لاعبين بالفيروس التاجي ولم يكشف النادي عن اسماء المصابين مما جعل التكهنات تذهب الي اللاعب المصري وانه قد يكون اصيب بالوباء العالمي . 


وقال وكيل النني في تصريح خاص لـ " صدى البلد": "محمد النني بخير، وليس ضمن المصابين الذين أعلن عنهم النادي".

جدير بالذكر أن الاتحاد التركي أعلن استئناف بطولة الدورى يوم 12 يونيو القادم .
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