أول ظهور لـ محمد النني بعد إصابة 8 لاعبين بـ كورونا في بشكتاش ..فيديو

ظهر محمد النني المحترف المصري في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي والمعار إلى فريق بشكتاش التركي عقب اصابة 9 من لاعبي الفريق التركي بفيروس كورونا كوفيد 19 .
ونشر النني فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يقرأ القرآن
وكان نادي بشكتاش التركي أعلن اصابة 8 لاعبين بالفيروس التاجي ولم يكشف النادي عن اسماء المصابين مما جعل التكهنات تذهب الي اللاعب المصري وانه قد يكون اصيب بالوباء العالمي .
وقال وكيل النني في تصريح خاص لـ " صدى البلد": "محمد النني بخير، وليس ضمن المصابين الذين أعلن عنهم النادي".
جدير بالذكر أن الاتحاد التركي أعلن استئناف بطولة الدورى يوم 12 يونيو القادم .
❤️🤲 pic.twitter.com/GPSJld5bAI— Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 15, 2020