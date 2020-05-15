أول ظهور لـ محمد النني بعد إصابة 8 لاعبين بـ كورونا في بشكتاش ..فيديو

ظهر

المحترف المصري في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي والمعار إلى فريق بشكتاش التركي عقب اصابة 9 من لاعبي الفريق التركي بفيروس كورونا كوفيد 19 .





ونشر النني فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يقرأ القرآن









وكان نادي بشكتاش التركي أعلن اصابة 8 لاعبين بالفيروس التاجي ولم يكشف النادي عن اسماء المصابين مما جعل التكهنات تذهب الي اللاعب المصري وانه قد يكون اصيب بالوباء العالمي .









وقال وكيل النني في تصريح خاص لـ " صدى البلد": "محمد النني بخير، وليس ضمن المصابين الذين أعلن عنهم النادي".



