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رياضة

هل أصيب محمد النني بالكورونا .. طبيب المنتخب يحسم الجدل

الخميس 14/مايو/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أطمئن مسئولو المنتخب الأول بقيادة حسام البدري على حالة الدولي المصري محمد النني لاعب بشكتاش ، بعد إعلان النادي التركي إصابة 8 من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مسئولي المنتخب أن النني سليم ولم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، وتواصل المنتخب بقيادة محمد أبو العلا طبيب المنتخب مع اللاعب وتمني الجهاز سلامته وسلامة جميع اللاعبين المحترفين .

واستئنف النادي التركي تدريباته خلال الأيام المقبلة، بعد الإعلان عن عودة الدوري يوم 12 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري.
 
وكشف بشكتاش في بيان عبر حسابه بموقع تويتر عن وجود 8 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الفحص الثاني الذي أجراه على الفريق دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعدما أعلن النادي في 9 مايو عن إصابة لاعب واحد وعضو بالجهاز الفني بالفيروس دون الكشف عن اسمه.

ويحتل فريق بيشكتاش المركز الخامس في جدول المسابقة بفارق 9 نقاط عن طرابزون سبور المتصدر ويلعب في صفوف الفريق محمد النني قدما على سبيل الإعارة من أرسنال الإنجليزي.

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