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حوادث

ضبط أطنان من الدواجن والمستلزمات الطبية غير صالحين للاستهلاك الآدمي

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:24 م
دواجن
دواجن
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كتب محمد صبرى
استمرارا لجهود أجهزة الامن للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

 فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجارى ، التى أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (5,500 طن سلع غذائية "دواجن – دهون حيوانية") بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وتبين وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (296620 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – وكذا 3 طن "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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