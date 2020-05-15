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سيارات

أودي audi تعلن عن عروض جديدة في مصر لمدة شهر

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:02 م
اودي q3
اودي q3
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اشرف عطية
في ظل الظروف التي يمر بها سوق السيارات في مصر قرر وكيل أودي الاعلان عن عروض جديدة على السيارة Audi a6 موديل 2020 وأقرت الشركة أن السيارة Audi a6 تأتي بضمان 3 سنوات أو 90 ألف كم أيهما أقرب مع تغطية خدمات الصيانة 3 سنوات أو 50 ألف كم أيهما أقرب و تقسيط السيارة لمدة 36 شهر بدون فوائد او دفع 50% من سعر السيارة كمقدم والباقي بدون فوائد و اقرت ان العرض لفترة محدودة و ينتهي 11 يونيو. 


تأتي السيارة Audi a6 بمحرك 2000 سي سي تيربو 245 حصان عزم دوران 370 نيوتن متر بنظام الجر الامامي متصل بناقل حركة أوتوماتيك مذدوج القابض  7 سرعات استيب ترونيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم وحتي 100 كم في الساعة خلال 6 ثواني مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة.

 
وتأتي السيارة Audi a6 متاحة بمصابيح Matrix LED أمامية و زجاج فاميه و جنوط 18 انش و شاشتين تاتش لنظام MMI و تكييف أوتوماتيك و عدادات رقمية قياس.


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