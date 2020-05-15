أودي audi تعلن عن عروض جديدة في مصر لمدة شهر

Audi a6

Audi a6

Audi a6

وتأتي السيارة Audi a6 متاحة بمصابيح Matrix LED أمامية و زجاج فاميه و جنوط 18 انش و شاشتين تاتش لنظام MMI و تكييف أوتوماتيك و عدادات رقمية قياس.









