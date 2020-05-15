لا تقلق.. طريقان للحصول على الميراث أحدهما دون محامٍ

جاءت تعديلات قانون المواريث لتكون رادعة لمن يمتنع عن توزيع الميراث على اخوته واقاربه ، لتنص على عقوبة مشددة تصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وحددت المادة الاشخاص الذين يقعون تحت طائلتها "وهم كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة".





ولمعرفة الطرق القانونية للحصول على الميرا ث فى حالة قام اى شخص بمنعك من الحصول على ميراثك ..اكد المستشار محمد ابراهيم المحامى ، ان هناك طريقان للحصول على الميراث بعد استيفاء الطرق الودية.





وأضاف ان الطريق الاول دون محامى ،ويضمن ان يقوم الشخص الذى لم يحصل على ميراثه بعمل محضر بقسم الشرطة ويضم به مستندات الملكية واعلام الوراثة ، ويتهم فى المحضر قريبه بمنعه من الحصول على ميراثه ، وهنا فى هذه الحالة سيتحول المحضر الى جنحه ويتم انذار الشخص الممتنع ، وفى حالة رفضه سيصدر قرار بحبسه ، وتداول الجنحه وتصل لغرامات كبيرة ضد الشخص الممتنع كإنذار ، بعدها سيعطى الميراث ،او تلجا للطريق الثانى.





أما الطريق الثانى فسيكون من خلال توكيل محام ، واعطائه البطاقة الشخصية والتوكيل الخاص ، وكافة الاوراق الخاصة من اعلام وراثة ومستندات ملكية ، مؤكدا انه على الشخص الايقلق فى حالة كان يمتلك صور فقط وليس مستندات ملكية ، لانة المحامى سيتهم الممتنع عن منح الميراث بتبديد الاوراق واخفاء المستندات وهذه تهمة جديدة .



