اتحاد الكرة يحتفل بعيد ميلاد نجمي الأهلي والزمالك

وسلط اتحاد الكرة عبر الصفحة الرسمية الضوء على الاحتفال بعيد ميلاد ضياء السيد الــ 58، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الأسبق لمنتخب الشباب الذي شارك في مونديال كولومبيا 2011، والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني.
كما ذكر أنه في 15 مايو 1980 ولد أحمد عيد عبدالملك النجم الأسبق لمنتخب مصر وأندية الزمالك وغزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة وأهلي بنغازي الليبي، والذي حقق مع المنتخب الوطني كأس الأمم الأفريقية 2006 و2010 وشارك في كأس القارات 2009.
وخاض مع المنتخب 52 مباراة دولية وسجل 10 أهداف، وصاحب الرقم القياسي بالتسجيل في بطولة الدوري 17 موسمًا متتاليًا.
يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجارى للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.