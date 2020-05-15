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تعليم

عميد زراعة عين شمس يحدد معايير تقييم الأبحاث لطلاب النقل

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:57 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار مجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين. 

وأضاف عميد كلية زراعة انه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير : 1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث 
 2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة ) 
3_تناول جميع العناصر بالشرح 
4_تحليل الطالب لموضوع البحث 
 5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية 
 6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح 7_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية 
8_عرض النتائج 
9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة 
10_عدد المراجع المحددة

ونوه عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابهه الابحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبون في المقرر.
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