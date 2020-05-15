عميد زراعة عين شمس يحدد معايير تقييم الأبحاث لطلاب النقل



وأضاف عميد كلية زراعة انه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير : 1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث 2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة ) 3_تناول جميع العناصر بالشرح 4_تحليل الطالب لموضوع البحث 5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية 6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح 7_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية 9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة 10_عدد المراجع المحددة

ونوه عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابهه الابحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبون في المقرر. 8_عرض النتائج وأضاف عميد كلية زراعة انه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير :1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بعمل مقالة بحثية لطلاب فرق النقل وأيضا وفقا لقرار مجلس الاعلي للجامعات بشأن معاملة الطلاب الباقين للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج أو المحملين بمواد تخلف من سنوات سابقة، معاملة الطلاب المستجدين.