التعليم لطلاب التعليم الفني: بدء تسليم المشروعات التطبيقية ورقيا وإلكترونيا .. الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عملية تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بتقييم طلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، ستبدأ يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020، ورقيا وإلكترونيا.





وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم مواعيد تسليم المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفني، لتيسير استلام البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا، وكذلك لمنع وتفادي حدوث تجمعات من الطلاب بالمدارس أثناء فترة تقديم الأبحاث التطبيقية ورقيا (لمن يتعذر عليه التقديم إلكترونيا) حفاظًا على صحة الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا.





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وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التي ستتم قبل بداية العام الدراسي القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.