AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس أسرع هدف في تاريخ الأمم الأفريقية

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:39 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
قال أيمن منصور نجم فريق الزمالك والمنتخب المصري إنه غامر من أجل تسجيل هدفه التاريخي في مرمى منتخب الجابون، بكأس الأمم الأفريقية 1994، والذي لا يزال يحمل الرقم القياسي كأسرع هدف في تاريخ البطولة القارية.

واستعاد منصور ذكريات الهدف التاريخي خلال تواجده ضيفًا عبر شاشة أون تايم سبورت قائلًا: "ياسر ريان لعب كرة عرضية بشكل مميز للغاية، كان لاعبًا رائعًا، وبفضل مهارته الكبيرة لم نكن قادرين على توقع قراراته."

وأكمل منصور: "كان مدافع الجابون عائدًا للخلف وكان من الممكن أن يؤذي رأسي، لكنني ركزت بشدة لوضع الكرة برأسي في الشباك، كنت مميزًا في ضربات الرأس خلال تلك المرحلة."

واكتسح المنتخب المصري نظيره الجابوني برباعية نظيفة في منافسات كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها الأراضي التونسية عام 1994، وسجل منصور الهدف المصري الأول بعد 21 ثانية فقط من صافرة البداية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن منصور يروي ذكريات هدفه في الأهلي خلال السوبر الأفريقي

بعد تمديد تعاقده 5 سنوات.. أرقام مميزة ولقب تاريخي لـ محمود علاء مع الزمالك.. تفاصيل

زيدان يستعيد ذكريات التتويج بلقب الدوري الألماني برفقة بروسيا دورتموند

ترشيحاتنا

حرارة شديدة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

بعد اعترافه بتغيير طائفته الدينية بسبب زوجته.. إدوارد مطلوب على جوجل

الزمالك تجاهله .. خناقة بين الأهلي والإسماعيلي لـ ضم نجم فى المظاليم

في عيد ميلادها..تعرف على القصة الكاملة لانفصال أصالة وطارق العريان

جدول امتحانات الثانوية العامة .. وخطة حماية 660 ألف طالب من خطر كورونا .. تفاصيل

مشاكل المعدة تهددك بخطر الإصابة بكورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

بأول محرك مازيراتي.. الكشف عن سيارة MC20 في ذكرى أشهر متسابق| فيديو وصور

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه