نجم الزمالك السابق يكشف كواليس أسرع هدف في تاريخ الأمم الأفريقية

قال أيمن منصور نجم فريق الزمالك والمنتخب المصري إنه غامر من أجل تسجيل هدفه التاريخي في مرمى منتخب الجابون، بكأس الأمم الأفريقية 1994، والذي لا يزال يحمل الرقم القياسي كأسرع هدف في تاريخ البطولة القارية.





واستعاد منصور ذكريات الهدف التاريخي خلال تواجده ضيفًا عبر شاشة أون تايم سبورت قائلًا: "ياسر ريان لعب كرة عرضية بشكل مميز للغاية، كان لاعبًا رائعًا، وبفضل مهارته الكبيرة لم نكن قادرين على توقع قراراته."





وأكمل منصور : "كان مدافع الجابون عائدًا للخلف وكان من الممكن أن يؤذي رأسي، لكنني ركزت بشدة لوضع الكرة برأسي في الشباك، كنت مميزًا في ضربات الرأس خلال تلك المرحلة."



