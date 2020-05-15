إصابة 14 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا - سفاجا

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطرييق قنا- سفاجا" الكيلو 67" عن إصابة 14 شخصا بينهم أطفال، بإصابات متنوعة .





اقــرأ أيضًا| انهيار 4 منازل وإصابة 12 شخصا وسقوط 36 شجرة.. حصيلة العاصفة بقنا





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق قنا- سفاجا" الكيلو 67، نتج عنه إصابة كل من : محمود حسن محمد 56 عاما، محمد عبدالله أحمد 35 عاما، أسماء محمد حسن 21 عاما، محمد سيد أحمد 33 عاما، روان محمد سيد 3 أعوام، و شقيقتها ريتاج 5 شهور، محمود حميد شحات 17 عاما.





كما أصيب كل من : أحمد عبدالرحيم أحمد 27 عاما، وشقيقه محمد 27 عاما، هانى فتحى حسين 41 عاما، أحمد حسن عوض 18 عاما، هانى عبدالباسط محمد 40 عاما، موسى محمد موسي 19 عاما، حمدى أحمد شحات 15 عاما.

اقــرأ أيضًا| بقيمة 25 مليون جنيه.. تمويل 344 مشروعا صغيرا خلال أبريل بقنا





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بـ 7 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.