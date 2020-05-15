انهيار 4 منازل وإصابة 12 شخصا وسقوط 36 شجرة.. حصيلة العاصفة بقنا

أسفرت موجة الطقس السيئ التى شهدتها محافظة قنا، مساء أمس الخميس، حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعه، عن عدد من الخسائر و التلفيات بالمنازل و الأشجار، و إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة.

و أوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن موجة الطقس السيء أسفرت عن انهيار 4 منازل بمراكز قنا والوقف ونجع حمادي، وإصابة 12 شخص بإصابات خفيفة تم نقلهم الي المستشفيات لتلقي العلاج.

و أضاف محافظ قنا، بأن الموجه أسفرت أيضًا عن سقوط 36 شجرة و 2 عامود كهرباء وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء لإعادة تسيير الحركة كما كانت.

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و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية" 0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542" خلال فترة سوء الأحول الجوية .

يذكر أن محافظة قنا، شهدت عاصفة ترابية شديدة صاحبها سقوط أمطار رعدية و برق، بداية من أذان المغرب وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.