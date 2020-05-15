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محافظات

انهيار 4 منازل وإصابة 12 شخصا وسقوط 36 شجرة.. حصيلة العاصفة بقنا

الجمعة 15/مايو/2020 - 02:05 م
حصيلة العاصفة الترابية
حصيلة العاصفة الترابية بقنا
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يوسف رجب

أسفرت موجة الطقس السيئ التى شهدتها محافظة قنا، مساء أمس الخميس، حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعه، عن عدد من الخسائر و التلفيات بالمنازل و الأشجار، و إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة.

و أوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بأن موجة الطقس السيء أسفرت عن انهيار 4 منازل بمراكز قنا والوقف ونجع حمادي، وإصابة 12 شخص بإصابات خفيفة تم نقلهم الي المستشفيات لتلقي العلاج.

و أضاف محافظ قنا، بأن الموجه أسفرت أيضًا عن سقوط 36 شجرة و 2 عامود كهرباء وتقوم الوحدات المحلية برفع الأشجار المتساقطة وأعمدة الكهرباء لإعادة تسيير الحركة كما كانت.

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 و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الاتية" 0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542" خلال فترة سوء الأحول الجوية .

يذكر أن محافظة قنا، شهدت عاصفة ترابية شديدة صاحبها سقوط أمطار رعدية و برق، بداية من أذان المغرب وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم.


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