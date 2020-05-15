جمال شعبان: زواج الأقارب يسبب أمراضا خلقية

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه لا يعرف سَبب العديد من الأمراض الخلقية ولكن تزيد العدوى والوراثة وعوامِل بيئية معينة من الخطر ومنها زواج الأقارب.





وأوضح "جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أنه لا تقتصر أمراض القلب على البالغين من الذكور والإناث، فحسب، بل تصيب كذلك الأطفال وبخاصة الأجنة فى بطون أمهاتهم.





فالمرض هو تشوه قلبى ولادى يحصل أثناء تشكل الجنين.





وأكد أن التدخين من آثاره السلبية أنه لا يضر الرئة فقط بل يؤثر على كافة أجهزة الجسم ومنها القلب حيث يسبب تصلب شرايين القلب سواء كان الشخص مدخنا أو مدخن سلبي.