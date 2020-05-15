AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال شعبان: زواج الأقارب يسبب أمراضا خلقية

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:30 م
جمال شعبان
جمال شعبان
Advertisements
عادل نصار

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إنه لا يعرف سَبب العديد من الأمراض الخلقية ولكن تزيد العدوى والوراثة وعوامِل بيئية معينة من الخطر ومنها زواج الأقارب.


وأوضح "جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أنه لا تقتصر أمراض القلب على البالغين من الذكور والإناث، فحسب، بل تصيب كذلك الأطفال وبخاصة الأجنة فى بطون أمهاتهم.


فالمرض هو تشوه قلبى ولادى يحصل أثناء تشكل الجنين.


وأكد أن التدخين من آثاره السلبية أنه لا يضر الرئة فقط بل يؤثر على كافة أجهزة الجسم ومنها القلب حيث يسبب تصلب شرايين القلب سواء كان الشخص مدخنا أو مدخن سلبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معدل ضربات أسرع.. جمال شعبان: قلب المرأة يختلف عن الرجل.. فيديو

جمال شعبان: التدخين يتسبب في إصابة المرأة بجلطات وأزمات القلب.. فيديو

جمال شعبان: حبوب منع الحمل قد تتسبب في جلطات أوردة الساق.. فيديو

جمال شعبان: 26 % من المصريين البالغين يعانون من ضغط الدم المرتفع.. فيديو

جمال شعبان: فحص قاع العين يوضح الأزمات الموجود في القلب ..فيديو

جمال شعبان يكشف أسباب تصلب الشرايين.. فيديو

ترشيحاتنا

اتبعها.. 3 نصائح من الصحة العالمية عند ارتداء الكمامة القماش

لا قبلات ولا جنس.. خبيرة تحذر متعافي كورونا من ممارسة العلاقة الحميمية شهرًا

قيام الليل في رمضان.. كم ركعة ومتي يبدأ؟

طريقة تحضير بسبوسة تشيز كيك على طريقة الشيف دعاء الحضري

حرارة شديدة ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس السبت

الزمالك تجاهله .. خناقة بين الأهلي والإسماعيلي لـ ضم نجم فى المظاليم

AdvertisementS

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

الثوم وشرب الكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

وزير التعليم: إتاحة منصة edmodo لتلقي أبحاث المصريين في الخارج حتى 18 مايو

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

احذر .. فعل شائع عند الدعاء والاستغفار والتوبة يحرمك الاستجابة

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

تخطت 11 ألف إصابة و592 وفاة.. الصحة تكشف أرقاما جديدة بشأن كورونا

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

بأول محرك مازيراتي.. الكشف عن سيارة MC20 في ذكرى أشهر متسابق| فيديو وصور

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه