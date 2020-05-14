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جمال شعبان: تجلط الدم خارج الجسم نعمة إلهية

الخميس 14/مايو/2020 - 08:26 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق إن التجلط في الدم خارج الجسم نعمة الهية لأن أي جرح يمكن أن يسبب نزيفا مستمرا لولا عملية التجلط في الدم بخلاف باقي الجلطات الداخلية.

وتابع شعبان خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، إن عملية التجلط تبدأ بالصفائح الدموية وبعد ذلك تأتي بكرات دم بيضاء ثم الحمراء والجلطة فسيولوجية ولكن في الأوعية الدموية الداخلية مثل المخ تؤدي لجلطة خطيرة.

وأضاف إن الجلطة مرض قابل للعلاج، مشيرا إلى أن الزمن الذهبي لعلاج الجلطة والتعامل معها في التسعين دقيقة الأولى وهناك مثال لزميل تعافى تماما من جلطة في المخ.

وتابع إن جلطة الرئة أخطر الجلطات لأن تشخيصها صعب وغالبا لا يتم تشخيصها مبكرا .

وحكى شعبان قصة شاب عاد للحياة بعد 90 دقيقة من محاولات اسعافه لتوقف قلبه واصفا إياها بالمعجزة الالهية وأن من شجع الطاقم الطبي على الاستمرار سنه الصغير.

وأوضح شعبان ، إن الشاب حصل على 20 صدمة كهربائية وعادت الروح بمعجزة وقمنا بعمل قسطرة وكان فاقدا للوعي ومع نهاية اليوم اصر الشاب على الرحيل من المستشفى.

وأضاف أن الجلطة في أول 90 دقيقة من الممكن التعامل معها بنجاح، ونحن في مصر نمتلك مجموعة من أفضل الأطباء والتمريض على أعلى مستوى.
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