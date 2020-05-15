الغرغرة تدمر فيروس كورونا.. تفاصيل

اكتشف العلماء أن استخدام الغرغرة قد يساعد على القضاء على فيروس كورونا ، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من البحث العاجل لتأكيد النتائج.





وبحسب الدراسة التي أوردها موقع سكاي نيوز، مكونات غسول الفم للغرغرة تضر بالقشرة الخارجية للبكتيريا الضارة، لذلك يأمل الخبراء في تحديد ما إذا كانت العلامات التجارية الشهيرة يمكنها القضاء على فيروس كورونا في الحلق قبل وصوله إلى الرئتين.





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ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتوصل فيها العلماء لهذه النتيجة حيث وجدت الدراسات السابقة أن 30 ثانية فقط من الغرغرة قادرة على التخلص من الفيروسات المماثلة.





قال الباحث الرئيسي البروفيسور فاليري أودونيل من جامعة كارديف: "لم يتم النظر في الاستخدام الآمن لغسول الفم كما هو الحال في الغرغرة، ولكن الأبحاث المنشورة بالفعل حول الفيروسات الأخرى، بما في ذلك الفيروسات التاجية، تدعم بشكل مباشر فكرة أن الغرغرة قد تم إجراؤها". كونها وسيلة محتملة للحد من انتقال الفيروس ".



