نائب رئيس اتحاد الكرة يلقي محاضرات أون لاين للمدربين.. غدا

قرر الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة إلقاء محاضرة غدا السبت on line على مدربي الأندية والمنتخبات تحت عنوان تطوير الأداء فى ضوء علم نفس النمو.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى نهاية شهر مايو الجاري من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
يأتي إلقاء الدكتور جمال محمد على نائب الجبلاية محاضرات أون لاين فى إطار برنامج التعلم عن بعد الذي يتم تنفيذه تحت إشراف الادارة الفنية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد تماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تنظم الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد سلسلة من المحاضرات و( كورسات لايف ) للمدربين والإداريين ومخطط الأحمال وأخصائي الإصابات، و ذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم القدرة على عقد هذه الدورات بشكل مباشر مع المتدربين.
يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أعلن عن صدور قرار خلال شهر مايو الجاري بشأن عودة الدورى الممتاز من عدمه.