رامي صبري يهنئ أصالة بعيد ميلادها

هنأ الفنان رامي صبري المطربة أصالة بمناسبة عيد ميلادها الـ 51عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر رامي صبري صورة للنجمة أصالة وعلق عليها قائلا " Happy birthday . ".





يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد النجمة أصالة، فقد أكملت اليوم عامها الـ51.





أصالة تزوجت مرتين الأولى من أيمن الذهبي واستمر زواجهما لأكثر من عشرة أعوام لكنه انتهى بعد خلافات كثيرة واتهام أصالة لأيمن بخيانتها وأنجبت منه شام وخالد.





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وبعد عام من انفصالها عن أيمن الذهبي وقعت في حب طارق العريان وتزوجته، وأنجبت منه آدم وعلي ثم انفصلت عنه.





على الجانب الآخر، حققت أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر الصفحة الرسمية لرامي صبري على الفيسبوك.