AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي صبري يهنئ أصالة بعيد ميلادها

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:08 م
اصالة
اصالة
Advertisements
ميرنا محمود
هنأ الفنان رامي صبري المطربة أصالة بمناسبة عيد ميلادها الـ 51عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رامي صبري  صورة للنجمة أصالة وعلق عليها قائلا " Happy birthday  . ".

يصادف اليوم 15 مايو عيد ميلاد النجمة أصالة، فقد أكملت اليوم عامها الـ51.

أصالة تزوجت مرتين الأولى من أيمن الذهبي واستمر زواجهما لأكثر من عشرة أعوام لكنه انتهى بعد خلافات كثيرة واتهام أصالة لأيمن بخيانتها وأنجبت منه شام وخالد.

اقرا ايضا :
وبعد عام من انفصالها عن أيمن الذهبي وقعت في حب طارق العريان وتزوجته، وأنجبت منه آدم وعلي ثم انفصلت عنه.

على الجانب الآخر، حققت أغنية "غريب الحب" لـ رامي صبري، تتر مسلسل "فرصة تانية" لياسمين صبري، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة عبر الصفحة الرسمية لرامي صبري على الفيسبوك.
View this post on Instagram

Happy birthday @assala_official ❤️

A post shared by Ramy Sabry (@ramysabry8) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هذا نعمة.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة

برسالة مؤثرة.. رامى صبرى يحتفل بعيد ميلاد والدته على طريقته

انا خاصمت الشوارع.. كيف طلب رامي صبري من متابعيه البقاء في المنزل؟

بتمنالك الله يفرح قلبك.. كندة علوش تهنئ أصالة بعيد ميلادها

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر أصالة الحقيقي

بوسي شلبي تهنئ أصالة بعيد ميلادها.. شاهد

ترشيحاتنا

سوزان نجم الدين بعد مقلب رامز جلال: أنا بقيت بحبك

أخبار الفن.. الجمهور يسخر من أحمد فلوكس بعد فيديو الاعتداء على عامل أمن.. معلومات لا تعرفها عن مودة الأدهم

مات بعد ابنه بـ 3 أيام.. حكاية كورونا مع بطل كمال الأجسام ووالده بالمنوفية

رئيس الصحة العامة بطب القاهرة: الإجراءات الاحترازية من كورونا مستمرة لـ2022.. فيديو

جدول امتحانات الثانوية العامة .. وخطة حماية 660 ألف طالب من خطر كورونا .. تفاصيل

شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفضل طفلة طول عمري.. منة فضالى تتألق بالكاجوال برفقة العرائس

فستان بقشر السمك.. أروى تتألق في حلقة سوزان نجم الدين مع رامز مجنون رسمي

بعد إجرائها عملية تجميل بالأنف.. 10 صور لـ سوزان نجم الدين تثير الجدل