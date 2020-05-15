أجدع صولا.. رامي جمال يهنئ أصالة بعيد ميلادها

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وكتب رامي جمال تغريدة لـ أصالة قال فيها: «كل سنه وانتي احلي واجدع صولا في الدنيا كل سنه وصوتك مالي الدنيا غنا وبهجه»، وأشار إليها في التغريدة.





من جهة أخرى، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري الاحتفال بعيد ميلادها ال 51 مع جمهورها من خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت أصالة صورة لها وعلقت أصالة على الصورة قائلة " صباح الخير حبايبي اليوم بعد الساعه تسعه بالليل رح كون بينكم مباشرة على الأنستغرام .. رح احتفل بعيدي معكم .. #أصالة".



