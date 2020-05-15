AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ سيلفي جديد.. رانيا ملاح تبهر متابعيها.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:48 م
رانيا ملاح
رانيا ملاح
Advertisements
محمد بدران
نشرت الفنانة رانيا ملاح عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة.

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة كاجوال ببدى أسود وبنطلون أخضر، نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا ملاح على ماكياج أبرز جمال ملامحها، مع وضع أحمر شفاه مميز.

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.


مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.




View this post on Instagram

💚🖤💚🖤

A post shared by Rania Mallah - رانيا ملاح (@rania.mallah) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رانيا ملاح تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

شاهد.. رانيا ملاح داخل غرفة المكياج.. صور

داخل منزلها.. رانيا ملاح تداعب كلبها الخاص.. شاهد

ترشيحاتنا

داخل منزلها.. صوفينار تستعرض لياقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

صلاة التهجد في رمضان.. كم ركعة وكيف تصلى؟

الأهلي يستغنى عن صالح جمعة ووليد أزارو.. كواليس جلسة فايلر والخطيب.. فيديو

طريقة عمل سموزي البطيخ خطوة بخطوة.. فيديو

الغرغرة تدمر فيروس كورونا.. تفاصيل

بعد 13 عاما.. أحمد عيد يعتذر لـ إدوارد لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تركيب اكستنشن ورموش.. إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

طريقة عمل سموزي البطيخ خطوة بخطوة.. فيديو

بـ توب أسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة