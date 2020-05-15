بـ سيلفي جديد.. رانيا ملاح تبهر متابعيها.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا ملاح عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة.





وظهرت رانيا ملاح بإطلالة كاجوال ببدى أسود وبنطلون أخضر، نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا ملاح على ماكياج أبرز جمال ملامحها، مع وضع أحمر شفاه مميز.





يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.









مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.















