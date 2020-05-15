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مرأة

بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قال نجم المنتخب المصري السابق محمد زيدان، خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، "بعد حوالى 3 أو 4 شهور، اختلفنا أنا ومي عز الدين بسبب ظروف الشغل عندها، وسفري علشان لعبي مع فريقي الألماني، ولكن لحد دلوقتى تربطنى بمي صداقة، وهى إنسانة جميلة، وكل الناس بتحبها، وأنا علاقتى بمراتي كويسة، ولو مي فى ظروف صعبة مش هتخلى عنها".

ومن جانبه تتمتع زوجة محمد زيدان، بذوق رفيع واستايل خاص فى اختيار الإطلالات التي تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهي تعتمد على قطع الملابس التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

وتحرص دوما زوجة محمد زيدان، على التنوع بين الموديلات المختلفة، وتقوم أيضًا بتنسيق الأحذية الأنيقة والحقائب الراقية التي تزيد من فخامة إطلالتها.

كما تعتمد الفنانة  زوجة محمد زيدان، على تسريحات الشعر و صيحات الماكياج المختلفة التى تكشف جمال ملامحها، وتحرص على اقتناء قطع الإكسسوارات التى تساعدها في الحصول على إطلالة جذابة و عصرية.

ونوه زيدان إلى أنه متزوج حاليا من مصرية بعد أن انفصل عن زوجته الدنماركية.

واستطرد نجم المنتخب المصري السابق، وبوروسيا دورتموند الألماني: "عندى من زوجتى الأولى ولدين، وحاليا متجوز مصرية اسمها ميناس، ولدى منها ولد اسمه زيدان، وعايشين حياة مستقرة".

بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة
بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة
بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة
بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة
بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة
بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة
بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة
بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة
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