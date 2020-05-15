بعد كشفه أسباب انفصاله بـ مي عز الدين.. شاهد| 10 صور لـ زيدان رفقة زوجته الجديدة

ومن جانبه تتمتعبذوق رفيع واستايل خاص فى اختيار الإطلالات التي تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهي تعتمد على قطع الملابس التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

وتحرص دوماعلى التنوع بين الموديلات المختلفة، وتقوم أيضًا بتنسيق الأحذية الأنيقة والحقائب الراقية التي تزيد من فخامة إطلالتها.

كما تعتمد الفنانةعلى تسريحات الشعر و صيحات الماكياج المختلفة التى تكشف جمال ملامحها، وتحرص على اقتناء قطع الإكسسوارات التى تساعدها في الحصول على إطلالة جذابة و عصرية.

ونوه زيدان إلى أنه متزوج حاليا من مصرية بعد أن انفصل عن زوجته الدنماركية.



