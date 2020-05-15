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اقتصاد

هالة السعيد: توفير منظور أفريقي لتحديات القيادات النسائية بالقارة

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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اية الجارحى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية الذي يقدمه المعهد القومي للإدارة يمتاز بالمزج بين التعليم التجريبي والتنمية الأساسية والتنمية الشخصية.




وأضافت هالة السعيد في تصريحات صحفية لها، حيث يتم تنمية المهارات القيادية لدى المتدربات من خلال التعرض إلى حالات دراسية وإسقاط الضوء على مبادىء الإدارة والتخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي والتواصل وإدارة التغيير وأخلاقيات العمل وإدارة الموارد البشرية وغيره، وذلك بالاعتماد على مقررات دراسية دولية. 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف من البرنامج هو المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، وتمكين المرأة الأفريقية، وتعزيز معارف ومهارات النساء الأفريقيات اللائي وصلن إلى مناصب رفيعة في حكوماتهم.

وتابع: فضلا عن توفير منظور أفريقي للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، واكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.

أضافت السعيد أن الحلقة الأولى من سلسلة حلقات التعليم التفاعلى قد حققت نجاحًا وإشادات جيدة من المتدربات، مشيرة إلى مساهمة الحلقة فى ثقل المهارات العملية للمتدربات فى فهم أبعاد أزمة كورونا العالمية وكيفية التعامل مع تداعيات هذه الأزمة كقادة ورؤساء لمجموعات عمل عن بعد فى مؤسساتهم الحكومية.
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