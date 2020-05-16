الحلقة 22 من مسلسل البرنس.. محمد جمعة يزور شهادة ابنه رضوان

شهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل البرنس ، للنجم محمد رمضان تطورأت أبرزها محمد جمعة كشف لزوجته أنه ما زال يفكر في رضوان البرنس الذي يبحث عن ابنته.





وأوضح أنه كاشفا زور شهادة الميلاد الخاصة بمريم من أجل التقديم لها في المدرسة.





بينما انتقل المشهد إلى "نجية وسميحة" الفنانة أحلام الجريتلي وسلوى عثمان للحديث عن خروج رضوان من السجن.









أيضا وذهبت علا لرضوان في الورشة الحديدة التي عمل بها لتطلب منه أن يعمل بعيدا عن الحارة التي يسكن فيها ويعمل فيها أقاربه وهو ما رفضه رضوان البرنس.





طلب منها أن تذهب لعملها حتى لا تتأخر بينما كشف لها أنه يسكن في غرفة وفرها له صاحب الورشة.





ذهب "رضوان البرنس" إلى إحدى ورش تصليح السيارات، وتحدث مع صاحبها "الأسطى إبراهيم" للعمل معه، والذى لقى بترحاب شديد كما وفر له شقة ليسكن فيها، وطلب منه "رضوان" أن يخصم أجرتها من أجرته التي سيتقاضاها عن عمله معه.





تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم



