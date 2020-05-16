العودة لـ مرسى علم وسفنكس.. 5 رحلات مصرية تجلي العالقين بدول عربية

تسير وزارة الطيران، اليوم السبت، 5 رحلات جوية لعودة المصريين العالقين بعدة دول بالخارج، منذ فترة تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن مصر للطيران تسير 3 رحلات جوية غدا، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات، ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومدينة واشنطن الأمريكية، وتعود الرحلات الثلاثة إلى مطار مرسى علم الدولي.

وتسير أيضا شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلتين من مطار القاهرة الدولي، إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية، وتعود الرحلتين إلى مطار سفنكس الدولي.

وتجري سلطات المطارات المصرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، فحص طبي على جميع ركاب رحلات الإجلاء القادمين من الخارج ، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.