وصول 302 مصري من العالقين في الإمارات والكويت إلى مطار مرسى علم.. صور

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم، رحلتي طيران استثنائيتين، سيرتهما شركتي مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، إحداهما قادمة من أبوظبي والثانية من دولة الكويت، وعلى متنهما 302 من المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كرونا.





وقالت مصادر مطلعة، إن رحلة اير كايرو القادمة من مدينة ابوظبي بدولة الكويت، وصلت على متنها 154‪ راكبا و ثلاثة أطفال رضع، ووصلت رحلة مصر للطيران القادمة من الكويت على متنها 148‪ راكبا، من العالقين هناك.





ومن المقرر أن تجري سلطات مطار مرسى علم الدولي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.





وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.





واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

