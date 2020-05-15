AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على متن 70 رحلة جوية.. مصر أجلت 12 ألف عالق بدول الخارج منذ نهاية أبريل

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:27 م
المصريين العائدين
المصريين العائدين من الخارج
Advertisements
نورهان خفاجي

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أن الجسر الجوي الذي سيرته وزارة الطيران المدنى من خلال رحلات شركتي مصر للطيران وايركايرو، تمكن من إعادة حوالي 12 ألف مصري كانوا عالقين بمختلف دول العالم وذلك على حوالي 70 رحلة طيران سيرتهما الشركتين إلى مختلف الدول والعواصم منذ أواخر أبريل الماضي وحتى الآن.


إقرأ أيضا: إجلاء المصريين من 3 دول عربية اليوم.. ومطار سفنكس يستقبل أولى رحلات العالقين

وأوضحت المصادر، أنه تم استقبال كافة الركاب العالقين القادمين من الخارج من خلال مطارات القاهرة ومرسى علم وسفنكس، وجهزت سلطات المطارات بالتعاون مع وزارة الصحة كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية على كافة العائدين، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية.


إقرأ أيضا: وصول 298 مصريا من العالقين في دبي إلى مرسى علم

وأشارت المصادر، إلى أن  الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بدأت تطبيق كافة إجراءات الوقاية الاحترازية داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بالفيروس.


وتضمنت تلك الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالمطارات، كذلك وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات علي ارضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.


كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.


واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة.. لهذه الأسباب تجمهر الركاب المصريون العائدون من الكويت في مطار القاهرة

تزامنا مع استمرار تعليق الرحلات.. إجراء أعمال الصيانة لمهبط الطائرات بمطار القاهرة

رحلة استثنائية تغادر القاهرة على متنها 293 مواطنا عراقيا

رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة لنقل 285 مواطنًا عراقيا لبلادهم

مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية من الكويت على متنها 190 مصريا

سفيرنا بالكويت يزف بشرى للعالقين

ترشيحاتنا

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

شاهد ظهور فنان سعودي شهير بعد غياب طويل.. هل تغير شكله؟

سوزان نجم الدين: مايك تايسون دخل العالمية بمشاركتي فى فيلم حملة فرعون

بقى هو ده الشهيد.. الجمهور يسخر من أحمد فلوكس بعد فيديو الاعتداء على عامل أمن

صراع الزوجات.. خلاف أصالة وإنجي علي بسبب طارق العريان

علي جمعة: موسى لما طلب رؤية الله كان معه 70 شخصا ماتوا

AdvertisementS

قطع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة 12 ساعة اليوم.. اعرف الأماكن

الثوم وشرب الكحول لا يقتلان الفيروس.. منظمة الصحة تكشف 18 معلومة جديدة عن كورونا

خيام وعربات جولف..الصحة تعلن خطة استقبال مصابي كورونا بمستشفيات الصدر والحميات

لو صاحب قهوة وهتغير النشاط.. احصل على تمويل يصل لـ مليون جنيه بهذه الطريقة

وزير التعليم: إتاحة منصة edmodo لتلقي أبحاث المصريين في الخارج حتى 18 مايو

بعد 46 يوما مودة الأدهم تعود للحبس من جديد.. مخالفة حظر التجول والتحريض على الفسق والفجور أبرز التهم| القصة كاملة

احذر .. فعل شائع عند الدعاء والاستغفار والتوبة يحرمك الاستجابة

القوات المسلحة: مقتل 7 تكفيريين وتفجير 10 عبوات و4 أحزمة ناسفة في عملية نوعية بشمال سيناء

الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 21 حالة وفاة

تخطت 11 ألف إصابة و592 وفاة.. الصحة تكشف أرقاما جديدة بشأن كورونا

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

مش هسيب حقي.. أحمد فلوكس يكشف واقعة اعتداء أفراد أمن عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مودة الأدهم.. تعرف على سعر ومواصفات سيارتها المرسيدس.. صور

بأول محرك مازيراتي.. الكشف عن سيارة MC20 في ذكرى أشهر متسابق| فيديو وصور

تعرف على سبب الاحتفال بـ اليوم العالمي للأسرة والهدف منه