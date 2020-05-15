على متن 70 رحلة جوية.. مصر أجلت 12 ألف عالق بدول الخارج منذ نهاية أبريل

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أن الجسر الجوي الذي سيرته وزارة الطيران المدنى من خلال رحلات شركتي مصر للطيران وايركايرو، تمكن من إعادة حوالي 12 ألف مصري كانوا عالقين بمختلف دول العالم وذلك على حوالي 70 رحلة طيران سيرتهما الشركتين إلى مختلف الدول والعواصم منذ أواخر أبريل الماضي وحتى الآن.





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وأوضحت المصادر، أنه تم استقبال كافة الركاب العالقين القادمين من الخارج من خلال مطارات القاهرة ومرسى علم وسفنكس، وجهزت سلطات المطارات بالتعاون مع وزارة الصحة كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية على كافة العائدين، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية.





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وأشارت المصادر، إلى أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بدأت تطبيق كافة إجراءات الوقاية الاحترازية داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بالفيروس.





وتضمنت تلك الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالمطارات، كذلك وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات علي ارضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر.





كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.





واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.