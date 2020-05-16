سحورك عندنا بيتزا وخبز ملفوف باللانشون ..فيديو

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طريقة تحضير عجينة البيتزا

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يناسب السحور

مقادير عجينة البيتزا

2 كوب دقيق ربع كوب زيت أو أكثر ملعقة كبيرة خميرة رشة ملح 2 ملعقة كبيرة سكر كوب ماء دافىء أو أقل للعجن زعتر حسب الرغبة

طريقة تحضير عجينة البيتزا

* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر

* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة

ويفرد العجين فى الطاسة .

يضاف على العجين جميع الأصناف المفضلة من لانشون ولحم وفراخ وجبن .

توضع فى الفرن درجة حرارة 180 وتترك نصف ساعة أو أقل حسب الفرن . طريقة عمل خبز ملفوف باللانشون :



ونقدم لكم اليوم طريقة عمل خبز ملفوف باللانشون مع نجلاء الشرشابي في علي قد الأيد على قناة سى بى سى سفرة





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المقادير لتحضير الخبز الملفوف باللانشون





3 كوب دقيق

كوب كوسة مسلوقة مهروسة

3 ملاعق لبن بودرة

ملعقة خميرة فورية

رشة ملح





بيضة

1 ملعقة سكر

فانيليا

ربع كوب زيت

ماء حيب الحاجة

للحشو ..

شرائح لانشون

الوجه..

لبن بودرة

سمسم محمص



