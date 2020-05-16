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مرأة

سحورك عندنا بيتزا وخبز ملفوف باللانشون ..فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
سؤال يحير كثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان.  

طريقة تحضير عجينة البيتزا

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البيتزا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يناسب السحور .

مقادير عجينة البيتزا

2 كوب دقيق 
ربع كوب زيت أو أكثر
ملعقة كبيرة خميرة 
رشة ملح 
2 ملعقة كبيرة سكر 
كوب ماء دافىء  أو أقل للعجن
زعتر  حسب الرغبة

طريقة تحضير عجينة البيتزا

* يخلط الدقيق مع الخميرة والملح والسكر والزعتر

* يضاف الزيت والماء وتعجن ثم تترك العجينة لتتخمر لمد ساعة

ويفرد العجين فى الطاسة .

يضاف على العجين جميع الأصناف المفضلة من لانشون ولحم وفراخ وجبن .

توضع فى الفرن درجة حرارة 180 وتترك نصف ساعة أو أقل حسب الفرن .
طريقة عمل خبز ملفوف باللانشون :

ونقدم لكم اليوم طريقة عمل خبز ملفوف باللانشون مع نجلاء الشرشابي في علي قد الأيد على قناة سى بى سى سفرة

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المقادير لتحضير الخبز الملفوف باللانشون

3 كوب دقيق
كوب كوسة مسلوقة مهروسة
3 ملاعق لبن بودرة
ملعقة خميرة فورية
رشة ملح

بيضة
1 ملعقة سكر
فانيليا
ربع كوب زيت
ماء حيب الحاجة
للحشو ..
شرائح لانشون
الوجه..
لبن بودرة
سمسم محمص

الخطوات  لتحضير الخبز الملفوف باللانشون يمكنك مشاهدتها من خلال الرابط التالى
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