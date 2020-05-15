إصابة 10 أشخاص في تصادم بـ زراعي أبو حمص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي السريع أمام قرية القصر المصرى بدائرة مركز أبو حمص وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ إجراءات العلاج اللازم.









تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتى ملاكى واجرة ميكروباص أمام قرية القصر المصري بدائرة المركز.





وأسفر الحادث عن إصابة كل من "فارس محمود عبد المطلب ٣٥ سنة مقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخد اليمنى، ومحمد أكرم عبد ربه حسبو ٢٣ سنة مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم ومحمد صبحي القمحاوي ٣٦ سنة مقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم وإبراهيم رضوان السن 35 العنوان دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد صلاح مسعود السن/32 سنه أبو حمص باشتباه ما بعد الارتداد وكدمات مختلفة بالجسم".





كما تسبب الحادث فى إصابة كل من "محمد احمد الاورفلى ٢٥ سنة مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم المصاب وتامر صلاح عوض ٣٨ سنة ومقيم دمنهور ومحمد إسماعيل محمد ٣٥ سنة مقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج ويوسف خميس الشحات ١٥ سنة ومقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم وأحمد بدر عبد الله ٣٥ سنة مقيم أبو حمص باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات مختلفة بالجسم ".