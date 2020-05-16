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خبير السلامة والصحة المهنية: يجب توافر كابينة تعقيم على أبواب المولات.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 12:32 ص
كابينة تعقيم
كابينة تعقيم
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عادل نصار

قدم الدكتور طلعت البهلول خبير السلامة والصحة المهنية، عدة نصائح للالتزام بها خلال الفترة المقبلة في محال الملابس والموالات؛ لمواجهة فيروس "كوفيد 19" والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


وقال البهلول، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر شاشة «الأولى»، مساء اليوم الجمعة، إن الفترة المقبلة هى فترة التزاحم وشراء ملابس العيد، وهناك مناطق يكثر فيها هذا الأمر، أولهما المولات التجارية، وثانيهما المحلات الصغيرة.


وأضاف خبير السلامة والصحة المهنية، أنه يجب أن في المولات المداومة على التعقيم، ومنع دخول المول بدون كمامة، ولابد من أن يكون هناك شخص على أبواب المحلات في المول بمطهر.


واستطرد: يجب أيضا أن يحدث تعقيم يومي للمول إضافة إلى ضرورة  تعقيم المحلات بمواد غير الكلور كي لا تؤثر على الملابس والمنتجات هناك.  


وأكمل الدكتور طلعت البهلول، أنه :"لابد أن توفير شخص معه جهاز لقياس الحرارة عند بوابة المول وقبل الدخول، ويجب توافر كابينة تعقيم على أبواب المولات".

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