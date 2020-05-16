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حوادث

العدل تخصص أرقام للتواصل مع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية حال إصابتهم بكورونا

السبت 16/مايو/2020 - 12:29 ص
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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عمرو خليفة - جودت عيد
قرر المستشار عمر مروان وزير العدل تخصيص أرقام تليفونات للتواصل معها في حالة ظهور أعراض الإصابة بـ فيروس كورونا ، بالنسبة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.


يأتي ذلك إتساقًا مع خطة وزارة العدل في التعامل مع  فيروس كورونا ، ونظرًا لإصابة بعض القضاة بالفيروس.

وجاءت الأرقم كالتالي: 
المستشار / وليد سليمان
01006061071 / 01279969662
المستشار / ياسر فيصل
01157571414
المستشار / محمد عبد الحميد
01222145929
الأستاذ / محمد سعد
01091000194
الأستاذ / شريف الحريري
01000841241
          

وقالت الوزارة في بيان منذ قليل أنه سوف يعلن في منتصف الإسبوع عن المستشفيات التي تعاقدت الوزارة  معها للعلاج من فيروس كورونا،  وندعو الله بالشفاء للقضاة وجميع المواطنين المصابين بـ فيروس كورونا.


وكان قد أكد المستشار رضا محمود السيد؛ المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة؛ أأنه في سبيل متابعة غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة  النادي لرجال العدالة  للحفاظ على صحتهم  وسلامتهم  وتوفير كافة  التدابير والاجراءات  اللازمة حال  الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيد؛ أن حالات الإصابة  بين القضاة وأعضاء  النيابة العامة التى تم الإخطار  بها  للغرفة ست حالات خمس  منها متواجدة بالمستشفيات  وحالة واحدة بالمنزل  وجميعها مستقرة.

وتابع أن الغرفة  تتولى  متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل مع الزملاء حتى شفائهم.
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