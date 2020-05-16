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تعليم

إقامة على أعلى مستوى.. ادرس في مصر تستعرض المدن الجامعية للوافدين

السبت 16/مايو/2020 - 09:15 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
استعرضت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض أماكن المدن الجامعية للطلاب والتي يقيمون فيها خلال فترة دراستهم في مصر، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

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وقالت الإدارة العامة للوافدين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعض الصور من أماكن إقامة الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية".

وأوضحت طريقة التقديم لراغبي الدراسة في مصر من الدول الأخرى قائلة: "تقدر تقدم إلكترونیًا من خلال مبادرة ادرس في مصر عن طریق 


وأضافت: "لو عايز تعرف الشرح التفصيلي للتقديم تقدر تتفرج على الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw ".

وكانت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت انطلاق قناة على "يوتيوب" لمبادرة "ادرس فى مصر"، والتي تقوم بنشر فيديو للتقدم لمنح الجامعات المصرية عبر هذا الرابط:

https://bit.ly/3ed1aDL
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