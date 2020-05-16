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مرأة

لوك جرئ.. ابنة شريف منير تثير الجدل بهذه الإطلالة

السبت 16/مايو/2020 - 12:48 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الإعلامية اسما شريف منير صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة ساحرة.

وخطفت  أسما شريف منيرالأنظار بلوك غريب وجرئ، حيث ظهرت مرتدية توب باللون الاسود كت مكشوف الاكتاف،كما ظهرت برسم التاتو على اليد.

وظهرت  أسما شريف منير باللمسات الجمالية الجذابة، فوضعت اللون الأحمر في الشفاه، مع رسم الحواجب بطريقة بسيطة،.

وتركت أسما شريف منير بعض من خصلات شعرها البني الحريري القصير على كتفيها بطريقة مميزة وجذابة للأنظار.

وارتدت  أسما شريف منيربعض الاكسسوارات الأنيقة التي تناسب مع الإطلالة الساحرة، فاختارت الحلق مع الخاتم باللون الزهري.

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