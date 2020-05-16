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خالد عكاشة: بيان القوات المسلحة حصاد للجهد الذي بذل الأسابيع الماضية.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 12:47 ص
العميد خالد عكاشة،
العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستر
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اسراء صبري
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك ربطا بين العمليات النوعية التي قام بها الجيش المصري الفترة الماضية وبين التهديدات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية مثل حادث بئر العبد، وما تلاها من عمليات عسكرية متلاحقة.

وأضاف خالد عكاشة، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، ان بيان القوات المسلحة حصاد للجهد الذي بذل خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلي وجود مجموعة من العمليات النوعية تعتمد علي جهد وفحص معلوماتي كبير، بالإضافة إلى مسح مسارح العمليات بشكل دقيق، وذلك من أجل الوصول إلى أدق الادلة.


وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن المتابعين والإعلام يقفون عند حد الأخبار وعدد العمليات، ولكن على أرض الواقع يختلف الامر، حيث يوجد فحص شامل لكل مسارح العمليات، بالإضافة إلى المعلومات الاستباقية.


وأشار إلى أن المعلومات الإستباقية وفقا للأعراف الامنية تعد ذروة النجاح لدي الامني والعملياتي، موضحا أن الجمع المعلوماتي الدقيق هو الذي القوات في المكان المناسب.


وأكد أن الزمن المناسب هو أن تصل القوات إلى هذة المجموعة ويتم القضاء عليها أو القبض عليها قبل أن ترتكب عمليات إرهابية، موضحا أن وصول القوات في الوقت والمكان المناسب للجماعات الإرهابية يؤدي إلى شعور المواطن بالإمان، وحماية المدنين.
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